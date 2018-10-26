Galatasaray’da üstü üste gelen ani sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim’in elini kolunu bağlıyor. Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Fernando, Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba’nın yanı sıra son oynanan Schalke 04 karşılaşmasında sakatlanan Eren Derdiyok ile Yuto Nagatomo’nun yokluğu, deneyimli teknik adamı Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 konusunda sıkıntıya soktu.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Eren’in yokluğunda Sinan’ı forvet olarak görevlendiren İmparator’un, pazar günü oynanacak maçta iki seçeneği bulunuyor. Eren’in forma giyememesi halinde Terim ya Muğdat’ı ilk 11’de sahaya sürecek ya da Sinan’ı forvete çekerek sağ kanatta genç Yunus Akgün’e şans verecek. Ancak bu 2 oyuncunun da maç eksiğinin bulunduğunu bilen deneyimli teknik adam, Eren’in mutlaka maça yetiştirilmesini bekliyor.

Orta sahada ise Selçuk İnan dışında hamle adamı bulunmayan tecrübeli teknik adam, kulübesinde hamle adamı olmadığı için kara kara düşünüyor. Ligdeki son Bursa maçında tel tel dökülen Ömer Bayram’ı Nagatomo’nun yokluğunda zorunluluktan ilk 11’de sahaya sürecek olan Terim, sakat oyuncularının bir an önce takıma dönmesini iple çekiyor.

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