Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da iki şok birden yaşandı. Mücadelenin 13. dakikasında Galatasaray'da Taylan Antalyalı elle oynama sonucu sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılılar 33. dakikada da Sofiane Feghouli'yi kaybetti. Bir pozisyonda sakatlandıktan sonra kendisini deneyen tecrübeli futbolcu savunma arkasına atılan topa koştuktan sonra değişiklik istedi. Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.