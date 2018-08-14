Çalışma izni alamadığı için İngiltere'de futbol oynama şansı kalmayan genç orta saha oyuncusu hakkında konuşan Guardiola, ''Onu (Luiz) tanımıyorlar, yeteneğini bilmiyorar ama oynatmama kararı veriyorlar. Ben ve Tite, Luiz'i çok yakından tanıyoruz. Neler yapabileceğini biliyoruz. Biz Luiz için 12 milyon euro harcadık çünkü onun Premier League'de oynayabilecek kapasitede olduğunu biliyoruz. Anlaması zor bir durum ama kuralları kabul etmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Sporx'te yer alan habere göre çalışma izni izninin çıkmaması nedeniyle Manchester City'nin Douglas Luiz'i bu sezon da kiralaması bekleniyor. Genç orta saha oyuncusu geçen sezonu kiralık olarak İspanyol temsilcisi Girona'da geçirmişti. Genç oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'dan da talipler olduğu belirtildi.

Manchester City, 20 yaşındaki yıldız adayını 2017 yılında Vasco da Gama'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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