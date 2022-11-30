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Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

Transfer hareketliliği süren Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı-kırmızılılarda takımın önemli isimlerinden Sacha Boey'a gelen teklif ve verilen yanıt ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da son gelişmeler...

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  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda hareketlilik devam ediyor.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve kampa dahi görütülmeyen Sacha Boey, gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olmuştu.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Kendini bir anda ilk 11'de bulan ve şansını iyi kullanan Boey, transferin de gözde isimlerinden biri haline geldi.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Fransız sağ bek birçok takımın radarına girerken bunlardan birisi de ülkesinin önemli ekiplerinden Lyon oldu.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Bir süredir Boey'u takipte olan Fransız temsilcisi, oyuncunun maçlarını yakından takip ederken harekete geçti.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Galatasaray'ın kapısını çalan Lyon kurmayları, Fransız basınında yer alan habere göre Boey için 8 milyon Euro teklif etti.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Ancak sarı-kırmızılıların bu öneriyi direkt reddettiği ifade edildi.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Sarı-kırmızılılar, öneriyi yetersiz bulurken 22 yaşındaki futbolcunun değerinin daha da yükseleceğini düşünüyor.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Galatasaray'a Rennes'den 1.15 milyon Euro bonservisle transfer edilen Boey'un 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Boey, bu sezon G.Saray'da 13 maçta görev alırken 1 asist üretti. 
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

    Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Avrupa'nın en değerli 10 ligi baz alındığında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncuları arasında.

     
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi
  • Galatasaray'da flaş gelişme! O teklif reddedildi

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