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Galatasaray'da forvet transferinde son durum

25.08.2018 - 09:15 | Güncelleme:

Bafetimbi Gomis'i satan Galatasaray'da golcü transferi için seferberlik var... Aslan'da ilk hedef Anthony Modeste. İşte Fransız futbolcunun transferinde son durum ve alternatif isimler...

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    Bafetimbi Gomis'i, Al Hilal'e satan Galatasaray'da yeni forvet arayışlarına ilk sırada yer alan Anthony Modeste adım adım Aslan'a yaklaşıyor...

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    Son olarak Çin’in Tianjin Quanjian takımında forma giyen Fransız forvetin kulübünden maaşını uzun süredir alamaması ipleri kopma noktasına getirdi. 

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    FIFA’ya başvuran 30 yaşındaki golcünün Çin’den ayrılmak istediği biliniyor. Bu transfer için temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, da bonservis ücreti ödemeden Modeste’yi kadrosuna katmak istiyor. 

  • 4 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    Modeste'nin menajeri ile bir görüşme yapan G.Saraylı yöneticiler, oyuncunun da kendilerine sıcak bakması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. 

  • 5 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    5 milyon Euro civarında olan imza parasını düşürmeye çalışan sarı-Kırmızılı kurmayla, Fransız oyuncuya yıllık 4 milyon civarında ödeme yapmayı planlıyor. 

  • 6 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    Bu transfer görüşmelerinde ikinci başkan Abdürrahim Albayrak'ın da başrol oynadığı öğrenilirken, Modeste'ye en kısa sürede Sarı-Kırmızılı formanın giydirilmesi planlanıyor. 

  • 7 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    Modeste'nin alternatifleri ise şu isimler:

  • 8 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    Burak Yılmaz

  • 9 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    Danny Welbeck

  • 10 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    Stefano Okaka

     

  • 11 Galatasaray'da forvet transferinde son durum
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    Musa Barrow

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    Oumar Niasse

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