Santrfor almadan transferi kapatan Galatasaray'da finanstan sorumlu Sedef Hacısalihoğlu'nun "toplama" skandalı yüzünden ne Cornelius ne de Vagner Love imza atabildi... 2 milyon Euro harcayabileceğini sanan yöneticiler son dakika hesabıyla yıkıldı
1
1|10
Tarık Çamdal ve Yasin Öztekin'e geçen sezon içinde güncel kurdan fazla ödeme (4 milyon TL) yaptığı ortaya çıkan Galatasaray'da geçen hafta bir skandal daha yaşandı ve forvet transferi yattı.
2
2|10
Nagatomo, Onyekuru, Emre Akbaba ve Ndiaye'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmelere Şampiyonlar Ligi'nde başarıya bağlı bonus maddeleri koydu ancak resmi sitesinde bu detayları açıklamadı.
3
3|10
Sabah'ın haberine göre Galatasaray CFO'su (Finansal İşler Müdürü) Sedef Hacısalihoğlu'nun bu bonusları dikkate almadan transfer bütçesini hesapladığı ortaya çıktı.
4
4|10
CORNELİUS TEKLİFİ SUYA DÜŞTÜ
Gomis'in satışı sonrasında 2 milyon Euro civarında artıya geçtiğini düşünen sarı-kırmızılı yetkililer, Danimarkalı golcü Cornelius için Atalanta'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi.
5
5|10
Ancak UEFA tarafından gelen ''Bonusları da dikkate alıyoruz'' mesajı sonrası Galatasaray'ın sadece 417 bin Euro transfer bütçesi kaldığı öğrenildi.
6
6|10
Cornelius'u Bordeaux'ya kaptıran sarı-kırmızılılar, Vagner Love için de Beşiktaş'la anlaşamadı.
7
7|10
Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala yedek sol bek Ömer Bayram 400 bin Euro bonservis ödenerek alındı.
8
8|10
Galatasaray, transferde eksiye düşmeme sözünü tuttu ancak yanlış hesap yüzünden forvet transferinden vazgeçti.
9
9|10
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'in bugünkü yazısından:
Galatasaray finans birimi, yönetime önce FFP kısıtlamaları içinde bir miktar para harcanabileceğini bildirmiş; bunun üzerine Cornelius ile anlaşılmış. Ancak son bir hesaplama yapıldığı esnada aslen harcanabilecek rakamın sadece 450 bin Euro olduğu bildirilmiş. Cornelius transferi yatmış. Transfer ekibi de haliyle bu duruma tepki göstermiş.
10
10|10
Son bir gayretle Vagner Love için yapılan girişimlerde de Beşiktaş 450 bin Euro'ya "hayır" yanıtını verince; 400 bin Euro'ya sol bek Ömer Bayram alınmış ve transfer mecburen kapatılmış."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.