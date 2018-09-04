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Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'in bugünkü yazısından:



Galatasaray finans birimi, yönetime önce FFP kısıtlamaları içinde bir miktar para harcanabileceğini bildirmiş; bunun üzerine Cornelius ile anlaşılmış. Ancak son bir hesaplama yapıldığı esnada aslen harcanabilecek rakamın sadece 450 bin Euro olduğu bildirilmiş. Cornelius transferi yatmış. Transfer ekibi de haliyle bu duruma tepki göstermiş.