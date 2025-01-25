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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Gabriel Sara 3 maç sonra formasına kavuştu - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara 3 maç sonra formasına kavuştu

        Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, sakatlığının ardından Konyaspor mücadelesiyle 3 maç sonra görev aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:24
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        Sara 3 maç sonra formasına kavuştu
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sakatlanan sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu

        Gabriel Sara, tedavisinin ardından bu müsabakada 21 kişilik kadroda yer aldı.

        Müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren Sara, böylece 3 maç sonra formasına kavuştu.

        25 yaşındaki futbolcu, ligdeki Başakşehir ve Hatayspor ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev müsabakalarında sakatlığından dolayı oynayamamıştı.

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