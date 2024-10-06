Galatasaray'da Gabriel Sara: Yeniden kazanmak güzel oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, Gabriel Sara galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sambacı yıldızın o sözleri:

Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son maçlarda yaşadığımız puan kaybı sonrası yeniden kazanmak güzel oldu. Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Biraz yorgunum. Ailemle birlikte milli arada İstanbul'u gezeceğiz. Daha sonra yeniden devam edeceğiz.