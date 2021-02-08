Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.

Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

83 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son günlerinde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in 83 numaralı forma ile mücadele edeceğini açıklandı. Karantina süresi dolan ve bugün takımla ilk kez çalışmalara başlayan Portekizli yıldız, kulübün sosyal medya hesaplarından bu sezon mücadele edeceği formayla ile poz verdi.