Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği derbi maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Derbinin hakemi Fırat Aydınus ve VAR sistemi hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarının ardından tüm gözler başkan Mustafa Cengiz’e çevrilmişti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sosyal medyada birçok taraftar başkan Cengiz’in de açıklama yapması gerektiği yönünde görüş belirtirken, Cengiz’in konuşmayı düşünmediği ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi’nde salı günü oynanacak Schalke 04 maçının önemini bilen Cengiz’in ortamı daha çok germemek için şimdilik sessiz kalmayı tercih ettiği ifade edildi. Takımın bir an önce o maça hazırlanması gerektiğini düşünen Cengiz’in, gerekirse Schalke 04 karşılaşmasından sonraki günlerde demeç verebileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ