Yunus Akgün, bu kez Galatasaray'a farklı dönmeye hazırlanıyor. İki kez Adana Demirspor’a kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, en formda döneminde sarı-kırmızılılarla sezona başlayacak.

İlk döneminde 1'inci ligde forma giyen genç oyuncu, 28 maçta 5 gol ve 1 asist yapmıştı. Yunus Akgün, asıl çıkışı Vincenzo Montella yönetiminde Adana Demirspor ile Spor Toto Süper Lig'de gerçekleştirdi.

İtalyan teknik adam ile uyum yakalayan Yunus, Süper Lig’de sezonu 8 gol ve 9 asistle noktaladı. 21 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 3'ünü bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ağlarına gönderdi.

Başarılı futbolcu, bu sezon gösterdiği yüksek performansını A Milli Takıma davet edilerek taçlandırdı. Yunus Akgün, Galatasaray'da forma giydiği süreçte ise toplam 28 maçta süre bulurken, 5 gol ve 3 asistlik katkı vermişti.

Kerem'in Avrupa'ya transferi gerçekleşmezse, yeni sezonda iki genç oyuncunun sağ ve sol kanatta forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'da iki başkan adayının da seçim sonrasında iç transferde önceliklerinin Yunus Akgün olduğu öğrenildi. 2024'te sözleşmesi bitecek Yunus’un kontratının yenilerek, yıllık ücretinde artışa gidilmesinin planlandığı belirtildi.

DOMENEC TORRENT ÜLKESİNE DÖNDÜ

Diğer yandan Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ülkesine gitti. Geleceği belirsizliğini koruyan Torrent, seçimi İspanya'da takip edecek. 59 yaşındaki çalıştırıcının, 11 Haziran'daki seçim sonrasında Türkiye'ye döneceği ifade edildi.