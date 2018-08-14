Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapıldığı bildirildi.

İkinci idmanda ise futbolcuların pas organizasyonlarının ardından sınırlı alanda topla dayanıklılık çalışması yaptığı ifade edildi.

Günün ilk antrenmanında tüm oyuncuların yer aldığı, ikinci idmanda ise Maicon Roque, Eren Derdiyok ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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