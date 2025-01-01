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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Göztepe maçı mesaisi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Göztepe maçı mesaisi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:25
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        Galatasaray'da Göztepe maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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