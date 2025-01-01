Galatasaray'da Göztepe maçı mesaisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.