Galatasaray'da Göztepe mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün özel program uygulanan Maicon Roque, Eren Derdiyok ve Sofiane Feghouli'nin takımla çalıştığı bildirildi.

Kuvvet çalışması ile başlayan idmanın, ısınma hareketleri ile devam ettiği ifade edildi. Antrenmanın dar alan oyunları, 10'a 10 çift kale dayanıklılık çalışması ve koşuyla tamamlandığı belirtildi.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.





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