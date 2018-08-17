Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası´nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Bugün Almanya´dan dönen ve sağlık kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından ayağındaki ağrılarının devam ettiğini öne süren Tolga Ciğerci, antrenmanda yer almadı.



Sarı kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00´de Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.





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