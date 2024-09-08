Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Yunanistan ekipleriyle görüşse de beklediği yıllık ücret tekliflerini alamayan Faslı futbolcunun Galatasaray'da kalma ihtimali her geçen gün artsa da Ziyech'in şartları bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda ilk 11'de oynamak isteyen tecrübeli futbolcu, rotasyonda değerlendirilmesi halindeyse kariyerine bir başka kulüpte devam etmek istiyor. Suudi Arabistan ve Katar'dan da teklifler alan Ziyech'in sözleşmesinde ilk 11'de 15 maç oynar ve diz sakatlığı yaşamazsa mukavelesi bir yıl daha uzar maddesi bulunuyor.