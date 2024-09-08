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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Hakim Ziyech belirsizliği! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Ziyech belirsizliği!

        Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech'in takımda kalma ihtimali her geçen dakika artıyor. Yunanistan'dan beklediği yıllık ücreti bulamayan Faslı yıldız, Galatasaray'da ilk 11'de oynamak; rotasyon parçası olması halindeyse kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istiyor

        Giriş: 08.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:36
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        Ziyech belirsizliği!
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        Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

        Yunanistan ekipleriyle görüşse de beklediği yıllık ücret tekliflerini alamayan Faslı futbolcunun Galatasaray'da kalma ihtimali her geçen gün artsa da Ziyech'in şartları bulunuyor.

        Sarı-kırmızılılarda ilk 11'de oynamak isteyen tecrübeli futbolcu, rotasyonda değerlendirilmesi halindeyse kariyerine bir başka kulüpte devam etmek istiyor.

        Suudi Arabistan ve Katar'dan da teklifler alan Ziyech'in sözleşmesinde ilk 11'de 15 maç oynar ve diz sakatlığı yaşamazsa mukavelesi bir yıl daha uzar maddesi bulunuyor.

        Ziyech'in kulüpteki geleceğini Galatasaray'daki dizilim değişikliği de belirleyecek.

        3-4-1-2 dizilimine geçmeyi planlayan Okan Buruk'un forvet arkasında ise Ziyech'ten önce de seçenekleri bulunuyor.

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