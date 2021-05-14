Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde milli takımın EURO 2020 kadrosuna davet alan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Halil Dervişoğlu heyecanlı olduğunu söylerken, "A Milli Takım'a seçildiğim için tabii ki mutluyum, Kerem ile seçildiğim için daha çok mutlu oldum. Yarın için heyecan var tabii. Ama takım tamamen konsantre oldu. Yarın elimizden geleni yapacağız. Hayırlısı neyse o olsun." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu da milli takım sevincini paylaşırken, "Bu sene benim için çok güzel geçiyor, gururlu bir sene geçiriyorum. Geçen seneden buraya büyük sıçrayış oldu. Ailemi de gururlandırdığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah ailemi, takımımı, ülkemi iyi temsil ederim." dedi.

Malatyaspor maçı sonrasında şampiyonluğu kazanmayı hayal ettiklerini de söyleyen genç oyuncu, "Hocamız bizimle konuştu, maça motive etti. Yarın elimizden geleni yapacağız, kazanacağız, ondan sonra inşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz." diye konuştu.