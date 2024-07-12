Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma, 8'e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmaları ile başladı. Hazırlıklar yarın çift idman ile sürecek
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg bölgesinde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.