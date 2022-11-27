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Galatasaray'da hedef Juan Jesus

Yabancı stoper arayışı doğrultusunda bir süredir Brezilyalı Nino ile ilgilenen Galatasaray'ın rotayı İtalya'ya çevirdiği iddia ediliyor

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  • Galatasaray transferde gözünü Napolili yıldıza dikti! - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'ın yabancı stoper arayışında yeni bir isim daha gündeme geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar’ın, Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı stoper Juan Jesus'la ilgilendiği öne sürüldü. 
  • Galatasaray transferde gözünü Napolili yıldıza dikti! - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    2021 yazında Roma'daki sözleşmesi bitince Napoli'ye imza atan 31 yaşındaki solak stoper, yeni takımıyla da ayrılık aşamasında.
  • Galatasaray transferde gözünü Napolili yıldıza dikti! - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'ın Sambacı'yı şimdiden ikna edip, sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacağı iddia ediliyor. Ancak Napoli'nin uygun bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda, Jesus'un Ocak ayında transfer edilme ihtimali de var.
  • Galatasaray transferde gözünü Napolili yıldıza dikti! - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Sarı-Kırmızılılar'ın yabancı stoper gündemindeki diğer isim de Brezilyalı. Ülkesinde Fluminense takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki Nino ile görüşmeler devam ediyor. 
  • Galatasaray transferde gözünü Napolili yıldıza dikti! - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Ancak Brezilya kulübünün yüksek bir bonservis bedeli istemesi, Galatasaray'ın süreci yavaştan almasına yol açtı. Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncuyla anlaşıp, "Bekle ve gör" taktiğini uygulayacak. 

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