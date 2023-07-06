Galatasaray'da Icardi çağrısı
Galatasaray'da taraftarın Mauro Icardi bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılı idareciler, Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler alan Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için yoğun çaba harcarken Galatasaray taraftarı da Icardi'ye çağrıda bulunuyor
Şampiyon Galatasaray yeni sezon start'ını Kocaeli'nde verirken Hull City maçında gündem yine Mauro Icardi'ydi.
Sarı-kırmızılı tribünler geçen sezon attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferi için çağrıda bulundu.
Bir Galatasaray taraftarı "Evine dön Mauro Icardi" şeklinde bir pankart açtı.
Bazı taraftarlar ise maçın ilk yarısında "Taraftar çıldırdı, Icardi'yi istiyor." tezahüratlarında bulundu.