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        Galatasaray'da Icardi çağrısı

        Galatasaray'da taraftarın Mauro Icardi bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılı idareciler, Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler alan Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için yoğun çaba harcarken Galatasaray taraftarı da Icardi'ye çağrıda bulunuyor

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 14:19
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        Şampiyon Galatasaray yeni sezon start'ını Kocaeli'nde verirken Hull City maçında gündem yine Mauro Icardi'ydi.  

         

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        Sarı-kırmızılı tribünler geçen sezon attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferi için çağrıda bulundu.

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        Bir Galatasaray taraftarı "Evine dön Mauro Icardi" şeklinde bir pankart açtı.

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        Bazı taraftarlar ise maçın ilk yarısında "Taraftar çıldırdı, Icardi'yi istiyor." tezahüratlarında bulundu.

         

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