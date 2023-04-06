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Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Başakşehir maçının ardından hakem kararlarına isyan etti. Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından maçın tartışmalı pzoisyonlarını paylaşıp, sert ifadeler kullandı.

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  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupaya veda eden Galatasaray'da hakemlere öfke dinmiyor.
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    Kadir Sağlam'ın yönetiminden memnun olmayan ve 2 penaltılarının verilmediğini iddia eden sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin de sabrı taştı...
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    Arjantinli golcü, maç sonu Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde karşılaşmadaki tartışmalı kararlara yer verip hakemleri hedef aldı.
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    Icardi, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" yazdı.
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaşarak hakemlere tepki gösterdi
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    2 PENALTI BEKLENTİSİ

    Galatasaray, Başakşehir maçında 2 pozisyonda penaltı itirazında bulundu. İlk olarak 45+8. dakikada Ömer Ali'ye çarpan topta elle oynama gerekçesiyle penaltı bekleyen sarı-kırmızılılar, itirazlarından sonuç alamadı. Hakem Kadir Sağlam, VAR'ı da dinledikten sonra oyunu sürdürdü.
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    55. dakikada ise Lima ile Icardi'nin hava topu mücadelesinde meşin yuvarlak Lima'nın koluna çarptı. Başta Icardi olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcular, bu pozisyon için yoğun penaltı itirazında bulundu.
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    Maçın hakemi Kadir Sağlam, pozisyonun ardından VAR incelemesi nedeniyle oyunu durdururken, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Bunun üzerine karar değişmedi ve mücadele kaldığı yerden devam etti. 
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    "LALE ORTA İSTİFA"

    Öte yandan Galatasaray Kulübü de, hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.

     
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    "Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.
  • Galatasaray'da Icardi'den hakemlere büyük tepki: Yılın soygunu!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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