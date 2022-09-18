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Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi dünya basınında manşetleri süsledi. Yıldız ismin galibiyet golündeki payı aktarılırken Arjantin başta olmak üzere birçok ülkede Icardi manşetlerdeydi

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  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

    Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde giydi. Konya'nın kendi kalesine attığı pozisyonun içinde olan 29 yaşındaki futbolcu, rakip takımın kalecisinin de ikinci sarı karttan atılmasını sağladı. 
  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

    Arjantinli'nin bu performansı dünyanın birçok yerinde manşetlere çıktı. "Ojogo.pt" sitesi, "Icardi ilk maçında büyük bir çıkış yaptı. Gol atamasa da büyük hırsıyla beğeni topladı. Rakip kaleciyi oyundan attırmasını ise taraftarlar çok beğendi" yorumunu yaptı.
  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

    İnfobae.com sitesi, "Mauro Icardi, Galatasaray ile ilk maçında şov yaptı. Galibiyet golünün anahtarıydı ve rakip kaleciyi bir kavgada ihraç ettirdi. Oyuna çok fazla müdahale etmeden, ortama alışmak için birkaç dakika harcadı. Sonrasında ise ortalığı karıştırdı ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı. 
  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

    "getfootballnewsfrance.com" da "Icardi rakip kalecinin sarı kartı olduğunu biliyordu. Bunu çok iyi kullandı. Rakip Konyaspor son bölümde kalecisi Sehic olmadan oynadı ama başka gol olmadı" satırlarına imza attı.
  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

    Arjantin basınından "ole. com.ar", "Galibiyette belirleyici oldu. Calvo'nun kendi kalesine attığı golde rakibini rahatsız etti. Kaleciyi de attırdı. Icardi açısından hareketli bir başlangıç oldu" yorumunu yaptı.
  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

    "fanpage.it" sitesi, "Icardi yarım saat oynadı, kavga çıkarttı. Göz kamaştıran bir maç finalinin kahramanıydı. Ama Fransa'da kaybettiği oyun ritmini kazanması için zamana ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu. 
  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

    "lcordillerano.com.ar" sitesi de "İlk maçı bir şovdu. Golün anahtarıydı ve rakip kaleciyi attırdı" satırlarına imza attı.

     
  • Galatasaray'da Icardi dünyada manşetleri süsledi!

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