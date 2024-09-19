Galatasaray'da Icardi gelişmesi!
Galatasaray, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Mauro İcardi antrenmanda yer aldı.
Galatasaray'da son antremanda Mauro Icardi sevinci yaşandı.
Sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mauro Icardi tedavisi için Arjantin'e gitmişti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray çalışmalarına devam ederken ülkesinden dönen Icardi de takımla beraber çalışmalarda görüldü.
Bu sezon 6 maça çıkan Icardi 1 gol attı 1 asist yaptı.