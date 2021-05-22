19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray belirsizliğe rağmen transferde hız kesmiyor! Göztepe'yle olan sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Alpaslan Öztürk'le el sıkışan Galatasaray ikinci imzayı ise iç transferde attırıyor! NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Marcao’nun sözleşmesini 3 yıl uzatıyor. Resmi imzaların bugün içerisinde atılması bekleniyor.

2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz ekiplerinden Chaves'ten yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcao, sarı-kırmızılı formayla 100'ün üzerinde maça çıktı. Sol ayağıyla dikkat çeken Brezilyalı savunmacının yeni sözleşmesinde yıllık ücretine de zam yapılacağı belirtiliyor.

Marcao 2018-2019 sezonunda lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2019-2020 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki savunmacının kulüp bazında en fazla forma giydiği takım ise Galatasaray oldu. Marcao geçmişte oynadığı Goianiense’de 1 kez, Atletico Paranense’de 11 kez, GD Chaves’te 24 kez, Rio Ave’de ise 25 kez sahaya çıktı. Ocak 2019'da 3,5 yıllık sözleşmeye imza atan Marcao bu yıl için 900 bin Euro kazanacaktı.