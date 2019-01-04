Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanların ilkinde futbolcuların salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başlayan günün ikinci idmanında ise pas destek çalışması üzerinde durulduğu aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanın yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, devre arası kampı için yarın Antalya'ya gidecek.

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