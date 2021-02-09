Galatasaray'da imza şov!

Galatasaray Kulübü, yeni transferler Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes için imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Başta Onyekuru olmak üzere tüm yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN AÇIKLAMALARI

Onyekuru: Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum.

Yedlin: Galatasaray, tanımadığım bilmediğim bir takım değil. Küçükken, Amerika'da futbol henüz yaygın değilken çok az takımlar biliniyordu. Bildiğim takımlardan biri Galatasaray'dı. Umarım takımımla şampiyonluk yaşarım.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİ"

Mohamed: Galatasaray'ı ikinci ailem gibi hissediyorum. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm. Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum.

Fernandes: Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için çok mutluyum. Daha önce de Galatasaray'a karşı maç oynadım, inanılmaz bir taraftar var. Pandemi inşallah kısa sürede sona erer ve ben de büyük Galatasaray taraftarının önünde oynama onuruna erişirim.