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Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek!

Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasını BAY geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı futbolcular bu arada sıkı bir çalışma dönemine girerken kulüp yöneticileri iç transferde imzaları attırmaya hazırlanıyor. Victor Nelsson'un ardından Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'le yeni mukavele imzalanması planlanıyor

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  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasını BAY geçerken yönetim de iç transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı idareciler, bazı futbolcuların performansını artırmak için sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı planlıyor.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    VICTOR NELSSON MODELİ

    Bu yaz Sevilla tarafından ciddi şekilde istenen ve transfer teklifleri alan Victor Nelsson kulüpte kalmış ve bunun mükafatını da geçen günlerde almıştı.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Galatasaray, Danimarkalı futbolcu ile yeni sözleşme yaparken yıllık ücretini 900 bin Euro'dan 1,3 milyon Euro'ya çıkarmıştı.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Nelsson'un sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli değişmezken Danimarkalı oyuncuya diğer bir deyişle 'sadakat bonusu' verildi.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Galatasaray, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmelerinde de benzer bir modelle iyileştirmeye gitmeyi planlıyor.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak sonrasında takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey'un da maaşının artırılması düşünülüyor.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Yıllık ücreti 480 bin euro olan Sacha Boey'in sözleşmesi kademeli olarak iyileştirilecek.

     
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Liverpool ve Real Madrid'in gözlemcilerinin istediği belirtilen 22 yaşındaki savunmacıyla yapılacak yeni sözleşmeye ise serbest kalma bedeli eklenecek.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Galatasaray, Boey ve menajeriyle masaya oturarak genç futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli koymayı planlıyor.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Sarı-kırmızılılar bu hamleyle birlikte transferin gözdesi olabilecek Boey'in muhtemek transferinde elini güçlendirmek istiyor. 
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    KEREM VE YUNUS DA GÖRÜŞME ODASINA

    Galatasaray, takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Yunus Akgün'ün de maaşında artışa gidiyor. 
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Sarı-kırmızılı idarecilerin, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı ve milli futbolcunun 900 bin TL olan maaşının 15 milyon TL civarına çekilme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    Sezona istediği gibi başlayamayan Kerem Aktürkoğlu'na da yeni sözleşme yolda.
  • Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek! Nelsson'dan sonra Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'in sözleşmeleri...

    The Sun'ın haberine göre Liverpool'un yakından takibe aldığı milli futbolcunun maaşının da iki katına çıkarılması ve 18 milyon TL civarına çekilmesi planlanıyor. 

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