Galatasaray'da Kaan Ayhan: Haklı bir galibiyet aldık!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, Kaan Ayhan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte milli yıldızın o sözleri:

Zor maç olmasına rağmen çok iyi bir performans gösterdik. Son iki maçta ikinci yarı zorlanmıştık. Bugün daha da konsantreydik. Haklı bir galibiyet aldık. Skor 1-0 ama dominant bir oyun oynadık. Şimdi milli ara var. Oraya iyi bir şekilde gidip dönmek istiyoruz.

Sezon başından beri bir iki maç hariç üst düzey performans gösteriyoruz. Geçen seneye göre daha iyi bir takım vardı. Bu maçta iki üç gol daha atabilirdik ama olmadı. Şampiyonluk sonrası takımlar zorlanıyor ama biz hala zirvedeyiz.