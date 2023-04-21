Galatasaray'da kadro şekilleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da kadro şekilleniyor

Galatasaray'da, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmada üst üste 3 maçtır kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'da Okan Buruk Karagümrük maçı ilk 11'ini belirledi! - GS haberleri

    Lider Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük maçına yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk’un sahaya son 3 maçı kazanan 11 ile çıkmayı düşündüğü ifade edildi.
  • Galatasaray'da Okan Buruk Karagümrük maçı ilk 11'ini belirledi! - GS haberleri

    Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Sarı kırmızılı ekibin stoper hattı, Abdülkerim-Nelsson ikilisinden oluşacak.
  • Galatasaray'da Okan Buruk Karagümrük maçı ilk 11'ini belirledi! - GS haberleri

    Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda ise Adekugbe görev alacak.
  • Galatasaray'da Okan Buruk Karagümrük maçı ilk 11'ini belirledi! - GS haberleri

    Orta sahanın merkezinde Sergio Oliveira’nın partneri Lucas Torreira olacak.
  • Galatasaray'da Okan Buruk Karagümrük maçı ilk 11'ini belirledi! - GS haberleri

    Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica forma giyecek. Forvet arkasında Dries Mertens yer alacak.
  • Galatasaray'da Okan Buruk Karagümrük maçı ilk 11'ini belirledi! - GS haberleri

    Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Mauro Icardi’nin ise Vavacars Fatih Karagümrük karşısında sahada olması bekleniyor.
  • Galatasaray'da Okan Buruk Karagümrük maçı ilk 11'ini belirledi! - GS haberleri

    Arjantinli golcünün riske edilmemesi durumunda, ileri uçta Nicolo Zaniolo’ya şans verilmesi planlanıyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.