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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'da kale arayışları başladı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da kale arayışları başladı

        Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için arayışlara şimdiden başladı

        Giriş: 15.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:54
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        Galatasaray'da kale arayışları başladı
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        Galatasaray'da 12 sezonluk dönem sona ermek üzere...

        Geçen sezon başında Uruguay'a dönme planları yapan; sarı-kırmızılıların bir sezon daha kal teklifiyle mukavelesini yenileyen Fernando Muslera sezon sonunda ülkesine dönmek istiyor.

        Çocuklarının eğitimini Uruguay'da almasını istedikleri için ülkelerine gönderen deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la olan sözleşmesi bittikten sonra da Uruguay'a dönmeyi düşünüyor.

        Galatasaray da 12 sezondur kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurabilmek için çalışmalara başlamış durumda.

        Kulüp tarihinin en çok maça çıkan yabancı futbolcusu olan Muslera'nın yerine gelebilecek oyuncu için yoğun mesai başlatıldı.

        Sarı-kırmızılıların özellikle arayışlarını Fransa'ya yoğunlaştırdığı öğrenildi.

        Muslera daha önce Uruguay 3. Lig'inde mücadele eden bir takımın hissedarlarından olmuş; futbolu bıraktıktan sonra ise yönetim kurulunun başına geçmeyi planlamıştı.

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