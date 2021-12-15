Ligin 16. haftasında Sivasspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'a Muslera'dan da kötü haber geldi.

80. dakikada Luyindama ile çarpışıp sahayı sedye ile terk eden Uruguaylı file bekçisinin dün çekilen MR'ında sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağlarında esneme tespit edildi. Muslera'nın en az 2-3 ay sahalarda uzak kalacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda hedef ise; 35 yaşındaki file bekçisini Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 10-17 Mart 2022'de oynanacak maçlara yetiştirmek.

Ocakta kaleye takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların sezon başında da gündeme gelen İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile masaya oturması bekleniyor. 23 yaşındaki file bekçisinin kulübü Göztepe ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Gündeme gelen diğer bir iddia ise sezon başında Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen Okan Kocuk'un devre arasında Galatasaray'a geri dönmesi...

"OTURUR, KONUŞURUZ"

Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Ancak Galatasaray bizim dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz."