Galatasaray'da kaptanların genç futbolculara prim jesti de ortaya çıktı. Lig Radyo'nun haberine göre bu sezon başında Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya gelerek prim sisteminde değişiklik talep etti.

Habere göre maç primlerinde ilk 11 oynayan yüzde 100, oyuna sonradan giren yüzde 50, kulübede olup oyuna giremeyen yüzde 25 prim alacaktı ancak iki kaptan bu sistemin değişilmesini önerdi.