Spor Toto Süper Lig'de hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu can sıkıyor. Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlanması da tatları kaçırdı.

Oyuna devam edemeyen milli futbolcunun MR'ının çekildiği ve kasık adalesinde orta düzey zorlanma olduğu tespit edilen milli futbolcu dün gerçekleşen idmanlara çıkamadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun tam iyileşme sürecinin 2-3 haftayı bulabileceği belirtilirken derbiye yetiştirilmesi için ise yoğun çaba harcanıyor.

BOEY VE OMAR İYİLEŞTİ

Yine Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Sacha Bey ve Omar Elabdellaoui'den ise iyi haberler geldi. Koronavirüse yakalanan ancak karantinası sona ererek Türkiye'ye maçtan bir gün önce dönen Boey'in tamamen iyileştiği ve fiziksel açıdan güç topladığı belirtildi.

Rahatsızlığını atlatan Omar Elabdellaoui de takımla birlikte çalışmalara katıldı ve derbiye hazırlanmaya başladı.

MUSTAFA MUHAMMED VE FEGHOULI ZOR

Sakatlıkları devam eden Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin ise derbide forma giymesi beklenmiyor.