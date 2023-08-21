Galatasaray'da Kerem Demirbay, UEFA listesine eklendi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeni transferlerden Kerem Demirbay'ı UEFA kadrosuna ekledi. Diğer yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech ise listeye dahil edilmedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu öncesinde Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak sarı-kırmızılılar, yeni transfer Kerem Demirbay'ı kadroya dahil etti.
Transferi sonrasında Olimpija Ljubljana maçı listesine yazılamayan Türk asıllı Alman futbolcu, Molde mücadelesinde Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek.
Diğer yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech ise UEFA listesine dahil edilmedi.