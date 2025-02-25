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        Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:26
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        Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi!
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        Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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