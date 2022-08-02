Olağanüstü genel kurulda üyelerden tam yetki alan Galatasaray yönetimi, ligin başlamasına kısa bir süre kala transferde de gaza bastı.

İkinci kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’a dönen futbol takımına takviyelerini sürdürmek isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, taraftarların en çok beklediği 6 numara pozisyonu için çok önemli bir oyuncuyu getirmek üzere… Göreve geldikten sonra altı oyuncuyu transfer eden Sarı-Kırmızılılar, defansif orta saha özellikli Lucas Torreira transferinde sona yaklaştı.

ARSENAL SATMAK İSTİYOR

Arsenal’in son 2 sezonda Atletico Madrid ve Fiorentina’ya kiralık olarak gönderdiği Uruguaylı oyuncunun sözleşme bitişine 1 sezon kaldı. 2018-19 sezon başında 28 milyon 650 bin Euro ödeyerek Torreira’yı kadrosuna katan İngilizler, kontrat bitimine 1 yıl kala oyuncuyu satmak istiyor.

Bu transfer için 6 milyon Euro bonservis teklifiyle Arsenal’in kapısını çalan Cimbom, oyuncuya da vergiler düşüldüğünde İngiltere’de kazandığı 2,5 milyon Euro civarındaki ücreti ödemeyi planlıyor.