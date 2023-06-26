2019-20 sezonunda Standart Liege'den 5 milyon Euro'ya kadroya katılan Luyindama, ilk sezonunda etkili bir performans gösterse de yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası form tutamamış ve kiralık olarak Al-Taawoun ve Fraport TAV Antalyspor'a gönderilmişti.