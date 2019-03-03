Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalırken lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. BB Erzurumsporlu Rashad'ın attığı golde zamanlama hatası yapan ve gole sebebiyet veren Marcao maç sonrasında özeleştiride bulundu.

Brezilyalı futbolcu şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşurken şunları söyledi:

“Birinci gol pozisyonunda ne yazık ki pozisyonun içindeki oyuncuydum. Belki daha farklı müdahale edebilirdim o pozisyonda. Sonuçta biz Galatasaray'ız. Bu maçı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Önümüzde 10 maçımız daha var. Bizim zor maçlarımız olduğu gibi rakibimiz Başakşehir’in de zor maçları var. Galatasaray son ana kadar, son dakikaya kadar mücadele eder. Bu yüzden Galatasaray’dır. O yüzden mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.

İkinci yarı oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıya iyi başlamıştık. Ne yazık ki sonuç istediğimiz gibi olmadı. Artık kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerekiyor.”