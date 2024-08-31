Galatasaray'da Icardi şoku!
Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Maçın 24. dakikasında sakatlanan Arjantinli futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar, maçın henüz ilk yarısında büyük bir şok yaşadı.
Takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi, mücadelenin 24. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Arjantinli futbolcu, saha içinde kısa bir tedavi süreci geçirdikten sonra sağlık ekibinin tavsiyesiyle oyundan alınmak zorunda kaldı. Icardi'nin yerini Belçikalı golcü Michy Batshuayi aldı.