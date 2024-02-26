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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi takıma tribünden destek verdi - Galatasaray Haberleri

        Icardi takıma tribünden destek verdi

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, cezası nedeniyle forma giymediği Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:58
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        Icardi takıma tribünden destek verdi
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Antalyaspor'u ağırladı.

        MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 maç ceza alan Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

        Icardi mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.

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