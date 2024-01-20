Galatasaray'da Mauro Icardi, Trabzon maçının kadrosuna alındı
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklanırken, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Mauro Icardi de kadroda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Mauro Icardi, Trabzon kafilesinde yer aldı.
Sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Hakim Ziyech ve Bakambu ise kadroda yer almadı.
Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino da Trabzon'a götürülmedi.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sahcha Boey.