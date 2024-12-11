UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık Perşembe günü (yarın) Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, özel uçakla maçın oynanacağı İsveç'e uçtu. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yolculuk öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt veren Öztürk, "Geçen sene seviyeyi epey düşürdüler. Dediler ki hakemi gidin dövün. Bu sene o hakemleri dövünden sonra seviye akılalmaz hale geldi. Buna Mourinho da iştirak etti. Asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Önce şaşırdım, Fenerbahçe'nin kurumsal sıralamasına baktım 7. sırada. Başkanımız zaten Fenerbahçe'nin yöneticisine cevap verdi, haddini bil dedi. Haddini bilecek." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'la ilgili sözlerine de cevap veren Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"PAZARTESİYE KADAR EN YAKIN DOSTLARI TRABZONSPOR OLACAK"

"İlginç de bir teknik direktörleri var. Bizim her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklamalar yapıyor. Biliyorsunuz sahalarında onları eze eze yendik. Sahte penaltı olmasa 6-7'ye giderdi o maç. Korkmakta haklılar Galatasaray'dan. Dünyaca ünlü bir teknik direktör olmanız yetmiyor. Beşiktaş maçından sonra verdiği demeç de yakışmıyor. Zaten Türkleri ve Türkiye ligini küçümsüyorlar. Beşiktaş'a yenildikleri maçta malzemeci çağırır gibi dördüncü hakemi yanına çağırdı, o da kuzu kuzu gitti, anlamıyorum. Bir o tiyatro yapıyor, bir bu tiyatro yapıyor. Biz işimizi yapıyoruz. Tahmin ediyorum şimdi pazartesi gününe kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne diyeceklerini keyifle bekliyorum."