Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yanıt!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in açıklamaları ve kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleriyle ilgili konuştu.

"SABOTAJ YAPMAK İÇİN YAPILAN BİR AÇIKLAMA"

Divan Kurulu'nda eylül ayı olağan toplantısında açıklama yapan Metin Öztürk "Çok yeni, birkaç dakika önce olduğu için bakamadım. Bu hafta sonu karışılacağımız kulübün hukukçu üyesi, başkanının talimatıyla gündemi karıştırmak ve Galatasaray camiasının üstünden kendince taraftarını konsolide etmek ve bu tarafa karşı sabotaj yapmak için açıklama yapmış. İki sene önce başkanı da seçimi bahane edip konuşacağım dedi, kaldı. Farklı bir hocaları geldi, değişik şeyler konuşuyor. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinde suni gündemler yaratılıyordu. Üç ay önce göreve geldik, kolları sıvadık. 11 yıldır başarı elde edemiyorlar, en iyi bildikleri şeyi yapmaya karar vermişler." dedi.

REKLAM Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması! Haberi Görüntüle "ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜN TEMSİLCİLERİ" Sarı-lacivertlilerle ilgili sözlerine devam eden Metin Öztürk "Kendileri görevlendirilmiş, biri kaleme almış ve eline vermiş. Tek rakibimiz kim? Galatasaray. O zaman bir nifak tohumu sokalım ve ayarlarını bozalım demişler. Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamamışlar. Onlar bizden iki yıl sonra kurulduğu için 117 yıl diyorum. Bir 117 yıl daha geçse bozamayacaklar. Yazıklarını okumak bile istemiyorum. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Organize kötülüğün temsilcisi az önce açıklama yapmış. Biz işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.