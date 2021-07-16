Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, bireysel koşulara başladı. Kaleci Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı

Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası´ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda, sabah saatlerinde sponsor hastane Liv Hospital´ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel programı dahilinde bireysel koşulara başladı. Kaleci Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı.

Bu arada Galatasaray'da akşam idmanından sonra yeni transfer Alpaslan Öztürk´ün doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 19.00´da Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Yıldız yazdı: Kulüpler diyalogdan yana!
FUTBOL Kulüpler diyalogdan yana!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (16 Temmuz)
FUTBOL Forvet için 4 aday!
Alex Teixeira'da işlem tamam! Haftaya İstanbul'a geliyor!
FUTBOL Haftaya İstanbul'a geliyor!
Son dakika! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!
FUTBOL 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!
TFF, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı!
FUTBOL Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkmadı
Galatasaray, beş transfer yapacak! Burak Elmas, Habertürk TV'ye açıkladı: Kurzawa ve Gedson...
FUTBOL Burak Elmas'tan Kurzawa açıklaması
Son dakika haberi Gökhan Gönül'ün yeni takımı açıklandı
FUTBOL Gökhan Gönül'ün yeni takımı açıklandı
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Alioski tamam, Gedson Fernandes'te sıcak gelişme! Ndao ve Stanicu'da görüşmeler sürüyor...
FUTBOL Sol bek tamam!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Rosier, Teixeira, Ghezzal, Diego Costa ve Luuk de Jong
FUTBOL Bitmeyen aşk!
Kulüpler Birliği Vakfı, sorunların "paydaş"larla çözülmesini istiyor
FUTBOL "Sorunları futbolun paydaşları çözsün"