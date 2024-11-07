Galatasaray'da Nelsson'a İspanyol kancası!
Sezon sonunda stoper bölgesinde eksiklik çekecek La Liga ekibi Real Betis'in, Galatasaray'da ilk 11'deki yerini kaybeden Victor Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için mekik dokuyor.
Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.
Bu kapsamda İspanyol basını, Danimarkalı stoper Victor Nelsson için dikkat çeken bir habere imza attı.
BETIS'TEN NELSSON ATAĞI!
Estadio Deportivo'nun haberine göre; Real Betis'in sportif direktörü Manu Fajardo'nun önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladığı ve G.Saray'dan Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia edildi.
İspanyol ekibinin sözleşmesi bitecek Marc Bartra ve kiralık gelen Natan’ın 9 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu üzerine karar vermesi gerektiği aktarıldı.
Danimarkalı stoperin ligde sadece 2 kez ilk 11'de başladığı ve bu yüzden G.Saray'ın sözleşme uzatma teklifini reddettiği kaydedildi.