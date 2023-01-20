ORTADA TORREIRA-OLIVEIRA

Okan Buruk'un Antalyaspor karşısında orta sahanın ortasında hangi isimlere görev vereceği de merak konusu... Bu sezonun büyük bölümünde olduğu gibi son oynanan Hatayspor maçında da Torreira-Oliveira ikilisine görev veren Okan Hoca, Antalya mücadelesinde de bu ikiliyi bozmayacak. Son haftaların formda ismi Berkan Kutlu ise kulübede olacak.