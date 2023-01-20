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Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan lider Galatasaray'da ilk 11 şekilleniyor. Kupadaki Alanya maçına göre kadroda birçok değişikliğe gidecek olan teknik direktör Okan Buruk, bir mevkide ise kararsızlık yaşıyor. İşte Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'daki son gelişmeler...

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  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    Süper Lig lideri Galatasaray, 20. hafta maçında yarın (21 Ocak) Antalyaspor'u konuk edecek. 
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    Sarı-kırmızılılar Antalya karşısında da sahdan üç puanla ayrılıp, hem galibiyet serisini 9 maça çıkarmak hem de rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. 
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    Teknik direktör Okan Buruk, ligde oynanan Fenerbahçe ve Hatayspor maçları ile kupadaki Alanyaspor maçında farklı kadrolar tercih ederken, Antalyaspor karşısında da yine bir dizi değişikliğe gidecek.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    MERTENS 11'E, MATA KULÜBEYE

    Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezası nedeniyle Hatayspor maçında forma giyemeyen Mertens, kupadaki Alanyaspor mücadelesine ise ilk 11'de başlamış ve müthiş bir de gol imza atmıştı.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    Belçikalı yıldızın Antalya karşısında da sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. 
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    Hatayspor mücadelesinde 2 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan İspanyol yıldız Juan Mata ise yeniden kulübeye çekilecek. 
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    FORVETTE SÜRPRİZ YOK

    Okan Buruk, forvet hattında da sürpriz yapmayacak. Genç çalıştırıcı, ileri uçta Mauro Icardi ile maça başlayacak. Gomis ise kulübede görev bekleyecek.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    ORTADA TORREIRA-OLIVEIRA

    Okan Buruk'un Antalyaspor karşısında orta sahanın ortasında hangi isimlere görev vereceği de merak konusu... Bu sezonun büyük bölümünde olduğu gibi son oynanan Hatayspor maçında da Torreira-Oliveira ikilisine görev veren Okan Hoca, Antalya mücadelesinde de bu ikiliyi bozmayacak. Son haftaların formda ismi Berkan Kutlu ise kulübede olacak.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    RASHICA MI, BARIŞ ALPER Mİ?

    Sarı-kırmızılılarda Antalya maçı öncesi en büyük belirsizlik ise sağ kanatta yaşanıyor. Barış Alper Yılmaz'ın son haftalardaki formu, Rashica'nın ise bu sezon görev aldığı her maçta istikrarlı bir görübtü sergilemesi, Okan Buruk'u tercih konusunda düşündürüyor. Sol kanatta ise Kerem'in yeri garanti.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    SAVUNMA DEĞİŞMEYECEK

    Okan Buruk, savunmada ise Hatay maçında görev yapan isimleri sahaya sürecek. Sarı-kırmızılıların Antalya karşısındaki defans hattı, Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Dubois'dan oluşacak. Kalede ise forma yine Muslera'nın.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Antalyaspor maçında hangi isimler oynayacak?

    4 İSİM CEZA SINIRINDA

    Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz kart görmeleri halinde 21. haftadaki Giresunspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. 

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