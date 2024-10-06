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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:37
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        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi konuştu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        22. gün 7. maçımıza çıkıyoruz. Kazanarak devam ediyorduk ama son 2 maçta berabere kaldık. Kalite ve gol sayısı olarak şu ana kadar iyi işler yaptık.

        "OSIMHEN'İ RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

        Sakatlıklarımız var, iyileşenler var. Sallai dün antrenmana çıktı. 11'e başlayacak durumda değildi ama kadroya aldık en azından. Osimhen'i yetiştiremedik, riske etmek istemedik. Bir sonraki maça bizimle başlayacak. Milli takım arasına kazanarak girersek iyi olacak.

        "İSTEKLİ VE KONSANTREYİZ"

        Bugün istekliyiz, konsantreyiz. İstediklerimizi sahada yapıp kazanmak istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz. Maçın başı, devamı ve sonunu iyi oynamalıyız. Son iki maçtaki hatalarımızı yapmayarak kazanmak istiyoruz.

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