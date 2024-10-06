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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele ardından konuştu ve "Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok. Galatasaray şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 21:32 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:39
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        Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

        Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz.

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        "ROBOT GİBİ GÖRÜYORLAR"

        Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz.

        "5. YILDIZA EN ÖNDE GİDİYORUZ"

        7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz. Galatasaray şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor.

        "PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

        Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum.

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