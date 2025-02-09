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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer mesajı!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ara transferde kadroya kattıkları oyuncularla ilgili konuşan Buruk, transfer dönemi bitmeden bir takviye daha yapabileceklerini belirtip, "Bir transfer daha yapmaya çalışacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 18:56 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:56
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        Okan Buruk'tan transfer mesajı!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

        Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Buruk, bir takviye daha yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        İşte Okan Buruk'un sözleri:

        "Adaptasyonları çok kolay oldu yeni oyuncuların. Özellikle Alvaro'nun tanıdığı çok isim var, karakter olarak çok güçlü. Lemina'nın Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Burada oynamak için büyük fedakarlık yaptı, onu çok istedik. Biraz maç eksiği var sadece. Bugün kadroya almak istedim, oyun içerisinde bakacağız. Seyircimiz ona çok değer veriyor."

        "BİR TRANSFER DAHA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        "Carlos da aynı şekilde çok çabuk adapte oldu, Davinson ile milli takımda beraber oynamaları önemli. Birçok şeye bakıyoruz, iyi bir aile babası, karakteri, oyun içi özellikleri, hızı, çabukluğu... Çok önemli oyuncular katıyoruz kadromuza, Ahmed gibi bir oyuncu da kattık kadromuza. Bir transfer daha yapmaya çalışacağız. İstediğimiz bir oyuncu olursa alacağız, çalışmalarımız sürüyor."

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