Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle alternatifsiz bir kadrosu bulunan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Konya karşısında sahaya süreceği 11 konusunda sıkıntı yaşıyor...



Olaylı geçen derbinin ardından ceza alan Donk ve Ndiaye’den yoksun olan deneyimli teknik adam, milli takımından sakat dönen Younes Belhanda’yı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kayseri önünde 3’lü savunmayla yeni bir sisteme dönen ve Konya maçında da bunu devam ettirecek olan İmparator, orta sahada alternatifsiz kaldı. Kayseri’de Belhanda ve Selçuk’u sahaya süren tecrübeli antrenörün şu an elinde sadece Selçuk ve yeni iyileşen Fernando bulunuyor.

En son 1 ay önce Bursa maçına çıkan Fernando’yu iyileşmesine rağmen Konya önünde riske etmek istemeyen Terim, Belhanda’nın sakatlanmasıyla birlikte Brezilyalı’yı ilk 11’de sahaya sürmeye mecbur kaldı. Konya önünde Selçuk’un yanında Fernando’yu görevlendirecek olan Terim’in yedek kulübesinde bu mevkide oynayacak başka bir oyuncusunun bulunmaması ise deneyimli teknik adamı kara kara düşündürüyor.



Konya’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanına gidip ardından da Beşiktaş’la Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu iki oyuncunun sakatlanmaması için dua ediyor.

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